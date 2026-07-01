Машваратҳои Қатар ва Амрико дар бораи Эрон ва оташбаси Лубнон

Ба гузориши агентӣ хабарӣ «Абна», Вазорати корҳои хориҷии Қатар аз сӯҳбати сарвазир ва вазири корҳои хориҷии ин кишвар бо Стив Виткоф ва Ҷаред Кушнер дар бораи таҳаввулоти минтақа, оташбас дар Лубнон ва раванди гуфтушунид хабар дод.
Мувофиқи изҳороти Вазорати корҳои хориҷии Қатар, Шайх Муҳаммад бин Абдурраҳмон Оли Сонӣ, сарвазир ва вазири корҳои хориҷии ин кишвар, дар дидор бо Виткоф ва Кушнер, охирин таҳаввулоти минтақа ва мавзӯи оташбас дар Лубнонро баррасӣ кард.
Дар ин дидор, сарвазири Қатар бар идомаи кӯшишҳои миёнҷигаронаи Доҳа барои расидан ба ҳалли ҳамаҷонибае, ки ба таҳкими амният ва суботи минтақа оварда расонад, таъкид кард.
Вазорати корҳои хориҷии Қатар инчунин эълом кард, ки Виткоф ва Кушнер аз нақши Доҳа дар ҳамкорӣ бо Покистон барои осон кардани раванди гуфтушунид бо Эрон қадрдонӣ карда ва бар содиқи Вашингтон ба роҳи дипломатӣ ва дастгирии кӯшишҳо барои расидан ба созишномаи ҳамаҷониба таъкид карданд.
Your Comment