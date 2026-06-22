Берлин: Трамп гунаҳкори баста шудани тангоби Ҳурмуз аст

Ба гузориши агентии хабарӣ «Абно» бо иқтибос аз агентии хабарии DPA, Борис Писториус, вазири дифои Олмон, имрӯз якшанбе дар мусоҳибае бо шабакаи телевизионии ARD эълом кард: Кушодани тангоби Ҳурмуз ё беҳтар бигӯем гузариши бехатар аз он, ба нафъи Аврупо, ба нафъи таъмини энержӣ ва беҳбуди иқтисодии мост.
Вазири дифои Олмон дар ин бора илова кард, ки ҳар гуна тавофуқе барои кушодани ин тангоб ба пуштибонии Эрон ва Уммон ниёз дорад.
Вай дар ин бора илова кард, ки Трамп гунаҳкори монеъшавии тангоби Ҳурмуз аст.
Your Comment