Ғарибободӣ: Эрон пирӯзи ҷанги яксала бо мутаҷовизон

Ба гузориши агентсии хабарии «Абно», Козим Ғарибободӣ дар паёме бо ишора ба фарорасии аввалин солгарди ҷанги 12 рӯза ва гиромидошти ёди шаҳидони ин ҷанг навишт: Як сол пеш, субҳгоҳе ки душмани амрикоию сионист гумон мекард бо чанд зарба метавонад иродаи як миллатро шикаста диҳад, номҳое дар таърихи Эрон ҷовидон шуданд.
Вай афзуд: Реҷими сионистӣ ки барои идомаи ҳаёти худ ба террори кардани фармондеҳон ва донишмандони як кишвари мустақил ниёз дорад, қудратро на дар майдон, балки дар ноумедӣ, таҷовуз ва ҷиноят ҷустуҷӯ мекунад.
Муовини ҳуқуқӣ ва байналмилалии вазорати корҳои хориҷӣ идома дод: Як сол гузашт, Эрон на шикаст хӯрд, на ақиб нишаст ва на иродааш заиф гардид, балки пирӯзиҳои дурахшонеро дар баробари душманонаш ба даст овард. Самари хуни шаҳидон, фидокории фармондеҳон ва донишмандон, ва тадбирони ҳакимонаи пешвои шаҳид ва парчамдори иззати Эрон, Эронест устувортар, огоҳтар ва қатъитар аз гузашта.
Your Comment