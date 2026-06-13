  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Намояндаи Ҳизбулло: Оташбас дар Лубнон қисме аз тафоҳуми Эрон ва Амрикост

13 Июн 2026 - 11:38
News ID: 1826483
Source: ABNA
Намояндаи Ҳизбулло: Оташбас дар Лубнон қисме аз тафоҳуми Эрон ва Амрикост

Як намояндаи Ҳизбулло таъкид кард, ки режими сиёнию бояд хоки Лубнонро тарк кунад ва ҳеҷ ҷое дар ин кишвар надорад.

Ба гузориши мухбири Абна, "Ҳасани Ҳоҷ Ҳасан", узви фраксияи вафодорӣ ба муқовимат дар парлумони Лубнон, дар боздид бо Ал-Ҷазира гуфт: "Он чӣ ба таври равшан аз ҷониби Эрон ба мо иттилоъ дода шудааст, ин аст, ки Лубнон низ машмули созишномаи оташбас аст."

Вай илова кард: "Масъулони Эрон ба мо иттилоъ доданд, ки Исроил дар асоси созишнома аз арозиҳои Лубнон ақибнишинӣ хоҳад кард."

Ҳоҷ Ҳасан таъкид кард: "Ба ҳеҷ ваҷҳ бозгашт ба вазъияти пеш аз 2 марти 2026-ро намепазирем ва Исроил ҳеҷ ҳаққе барои боқӣ мондан дар заминҳои мо надорад."

Вай инчунин гуфт: "Исроил ва Амрико пеш аз ҳар тарафи дигар бояд ба уҳдадориҳои худ пойбанд бошанд, зеро ин ду тараф ҳастанд, ки созишномаҳоро вайрон мекунанд."

Намояндаи Ҳизбулло дар охир изҳор дошт: "Ҳизбулло наметавонад уҳдадорие пешниҳод кунад, магар он ки душман низ ба уҳдадориҳои худ пойбанд бошад."

Your Comment

You are replying to: .
captcha