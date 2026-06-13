Намояндаи Ҳизбулло: Оташбас дар Лубнон қисме аз тафоҳуми Эрон ва Амрикост

Ба гузориши мухбири Абна, "Ҳасани Ҳоҷ Ҳасан", узви фраксияи вафодорӣ ба муқовимат дар парлумони Лубнон, дар боздид бо Ал-Ҷазира гуфт: "Он чӣ ба таври равшан аз ҷониби Эрон ба мо иттилоъ дода шудааст, ин аст, ки Лубнон низ машмули созишномаи оташбас аст."
Вай илова кард: "Масъулони Эрон ба мо иттилоъ доданд, ки Исроил дар асоси созишнома аз арозиҳои Лубнон ақибнишинӣ хоҳад кард."
Ҳоҷ Ҳасан таъкид кард: "Ба ҳеҷ ваҷҳ бозгашт ба вазъияти пеш аз 2 марти 2026-ро намепазирем ва Исроил ҳеҷ ҳаққе барои боқӣ мондан дар заминҳои мо надорад."
Вай инчунин гуфт: "Исроил ва Амрико пеш аз ҳар тарафи дигар бояд ба уҳдадориҳои худ пойбанд бошанд, зеро ин ду тараф ҳастанд, ки созишномаҳоро вайрон мекунанд."
Намояндаи Ҳизбулло дар охир изҳор дошт: "Ҳизбулло наметавонад уҳдадорие пешниҳод кунад, магар он ки душман низ ба уҳдадориҳои худ пойбанд бошад."
Your Comment