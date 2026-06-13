Хабарнигори сиёнию: Нетанёҳу ғафил мондааст

Ба гузориши мухбири Абна ба нақл аз Ал-Маядин, Барак Равид, хабарнигори шабакаи 12-уми телевизиони режими сиёнию ба нақл аз як масъули амрикоӣ даъво кард, ки Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико, ба Бинёмин Нетанёҳу, сарвазири ин режим, таъкид кардааст, ки созишнома бо Эрон бисёр хуб буда ва замони анҷом додани ҷанг фаро расидааст.
Равид илова кард, ки Нетанёҳу пештар дар ҷараёни мавқеъгирии Трамп дар хусуси созишнома бо Эрон қарор нагирифта буд ва дар ин хусус ғафил монд. Ӯ худро дар шароити сахте мебинад.
Як масъули амрикоӣ низ гуфт, ки Нетанёҳу дар ҷараёни сӯҳбатҳои телефонӣ бо Трамп зиёд мавқеъгирӣ намекунад ва медонад, ки созишнома дар остонаи дастёбӣ аст ва ӯ наметавонад монеи ин раванд шавад.
Пештар "Аксиос" ба нақл аз манобеъ ва мақомоти амрикоӣ гузориш дод, ки дар Вашингтон ин нигаронӣ вуҷуд дорад, ки Бинёмин Нетанёҳу, сарвазири режими сиёнию ҳатто дар сурати ниҳоӣ шудани созишнома низ нақши вайронкунанда бозад. Ин дар ҳолест, ки мавқеъҳо ва сиёсатҳои Вашингтон ва Тел-Авив дар хусуси масъалаҳои гуногун ба хусус амалҳои душманона алайҳи Эрон комилан ҳамоҳанг аст.
Your Comment