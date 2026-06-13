Генерал-лейтенант Абдуллоҳӣ: Ҷаҳон ба зудӣ садои пирӯзии Эронро хоҳад шунид

Ба гузориши мухбири Абна, сардори генерал-лейтенанти Посдор Алӣ Абдуллоҳӣ бо фиристодани паёме ба оини бузургдошти аввалин солгарди шаҳодати генерал-лейтенанти шаҳид Ғуломалӣ Рашид ва писари ӯ Амин Аббос Рашид ки шаби ҷумъа дар ҳусейнияи Саъруллоҳи Дизфӯл баргузор шуд, овардааст: "Аввалин солгарди шаҳодати мазлумона ва пурфахри стратеги бебадал ва назарияпардози барҷастаи дифои муқаддас, сардори сарфарози генерал-лейтенанти посдор Ғуломалӣ Рашид, фармондеҳи шаҳиди қароргоҳи марказии Хотамул-Анбиёро ба даргоҳи муқаддаси Ҳазрати Валии Аср (аҷ), пешвои бузургвори инқилоби исломӣ Ҳазрати Оятуллоҳ Сеид Мудҷатаб Ҳусайнии Хоменеӣ (идоматуллоҳу зиллуҳу), оилаҳои муаззам, фармондеҳон ва разомдагони ғурур ва вилоятмедори қувваҳои мусаллаҳ ҳамчунин аҳодии миллати шариф, бошинохт, таърихсоз ва қадрдони Эрони исломӣ табрику таслият гуфта иброз менамоям."
Дар ин паём омадааст: "Шаҳодати ин сардор, ки дар пайи ҷинояти террористии режими ваҳшии сиёнию дар оғози ҷанги таҳмилии 12 рӯза рух дод, агарчи бори марговар буд, вале бори дигар қудрати боздоранда ва эътибори миллии Эрони исломиро ба рӯйи ҷаҳониён кашид."
Генерал-лейтенант Абдуллоҳӣ дар идомаи паёми худ овардааст: "Шаҳид Рашид на танҳо як фармондеҳи майдонӣ, балки як мактаб дар арсаи дифоъ ва амнияти миллӣ буд; Ӯ ки дар давраи дифои муқаддас ба унвони яке аз меъморони аслии амалиёти ғурурафзои монанди Фатҳул-Мубин, Байтул-Муқаддас ва Карбалои 5 дар қароргоҳи марказии Хотамул-Анбиё нақш бозид бо зиракии геополитикӣ ва таҳлилҳои амиқ муодилаҳои набарди ҳаққ алайҳи ботилро дигаргун сохт."
Дар ин паём омадааст: "Нақши стратегии ин шаҳиди гаронқадр ҳаргиз ба ҳашт соли давраи дифои муқаддас маҳдуд набуд ва пас аз ҷанг ба унвони яке аз меъморони аслии доктринаи дифоии кишвар ва қудрати боздорандаи Ҷумҳурии Исломии Эрон бо ишрофи комил бар таҳдидҳои таркибии душман ва таъкид бар сабри стратегӣ дар канори афзоиши қобилияти ҳуҷумӣ ва боздорандагӣ, нақши бебадале дар ҳифзи амнияти пойдори Эрони исломӣ бозид."
Фармондеҳи қароргоҳи марказии Хотамул-Анбиё (с) дар идомаи паёми худ таъкид кардааст: "Ҷинояти шаҳодати ӯ, аз ҷониби режими сиёнию бо ҳамроҳии давлати террористии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико худаш гувоҳи равшани бар мақоми калидии он сардори олиқадр дар пешбурди ҳадафҳои дифоии кишвар буд; имрӯз ва дар мавсими аввалин солгарди шаҳодати он шаҳиди арҷманд бо ӯ аҳду паймон мебандагем, ки роҳашро бо қуввату қудрат идома хоҳем дод."
Your Comment