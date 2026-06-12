Амнести Интернешнл: Исроил «поксозии этникӣ»-ро дар соҳили ғарбӣ суръат бахшид

Ба гузориши хабарии «Абна» ба нақл аз хабарии фаластинии «Шиҳоб», созмони Амнести Интернешнл бо такя ба омори мавҷуд эълом кардааст, ки дар байни моҳҳои январи соли 2023 то апрели соли 2026 милодӣ, 117 ҷойгоҳ аз масканиҳои ибтидоӣ ва чӯпонишини фаластинӣ дар соҳили ғарбӣ пурра ё қисман бо хок яксон шуда ва сокинонашон маҷбур ба тарки хонаҳои худ шудаанд. Ин кӯчонидани маҷбурӣ, шумори фаластиниёни ошурдаро дар ин бозои замонӣ ба тақрибан 5910 нафар расондааст.
Амнести Интернешнл инчунин таъкид кардааст, ки дар ҳамин давраи замонӣ, 363 макони нави ҷойгоҳсозии ғайриқонунӣ дар соҳили ғарбӣ аз ҷониби мақомоти режими сионистӣ таъсис ёфта ва дар муқобил, 3407 хонаи истиқоматӣ ва таъсисоти зерисохтории мансуби фаластиниён хароб карда шудааст.
Ин созмони ҳуқуқи башар ин тадбирҳоро ҳамчун як қисми «сиёсати нақшавӣ»-и режими Исроил барои мустаҳкамсозии ишғолгарӣ ва васеъсозии ҷойгоҳсозӣ дар минтақаи (С) соҳили ғарбӣ дониста, онро тири ҳалокат ба ҳуқуқи ҳокимият ва амнияти сокинони фаластинии ин минтақа тавсиф кардааст.
Ин гузориш дар ҳоле мунташир мешавад, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳанӯз нисбат ба таҷовузоти давомии ҳуқуқи башар аз ҷониби режими Исроил дар сарзаминҳои ишғолӣ сукут ихтиёр карда ва амалҳои қатъии байналмилалӣ барои бозидоштани ин раванд сурат нагирифтааст.
Your Comment