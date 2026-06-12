Васоити ахбори сионистӣ: Эрон то ҳол ҳеҷ имтиёзе надодааст

Ба гузориши хабарии «Абно», канали «Ай 2四 Ньюз»-и режими сионистӣ гузориш дод: Бояд гуфт, ки суханони Трамп ва инчунин эълони ёддошти тафоҳум бо Эрон ғайричашмдошт буд.
Ин васоити ахбори сионистӣ инчунин эътироф кард, ки то ҳол ҳеҷ аломате вуҷуд надорад, ки Эрон дар гуфтушунидҳо имтиёзоти воқеӣ дода бошад.
Ҳамчунин «Ҳаим Рамон» вазири пешини исроилӣ гуфтааст: Созишномаи байни Вашингтон ва Теҳрон бад аст ва ба Исроил зарар мерасонад ва инчунин ба сарнавишти сиёсии Нетанёҳу низ оқибатҳо дорад.
«Эял Зисер» муҳаққиқи исроилӣ низ дар ёддоште истеҳзоомез ба Нетанёҳу навиштааст: Оё мо танҳо муздуроне ҳастем, ки барои бомбордирони ҳадафҳо ва тоқати зарбаҳои мушакӣ дар мавриди зарурат фиристода мешавем, ва сис вақте ки ба мо эҳтиёҷ набошад, канор гузошта мешавем?
Your Comment