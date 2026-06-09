Рӯзномаи сиёниюнистӣ: Эрон ҳарфи охиринро зад

Ба гузориши хабарии «Абна», рӯзномаи ибрӣзабони «Едиот Ахаронот» иқрор кард, ки Эрон ҳарфи охиринро зад ва қудрати худро дар эҷоди як муодилаи минтақавии нав нишон дод.
Ишораи ин рӯзнома ба посухи мушакӣ қатъии кишварамон ба вайронкунии оташбас аз ҷониби режими сиёниюнистӣ ва таҷовузҳои ин режим алайҳи зоҳияи ҷанубии Байрут (Даҳия) мебошад.
Пештар низ Йехиел Лайтер, сафири режими сиёниюнистӣ дар Вашингтон, дар мусоҳиба бо шабакаи Fox News, аз ҳадафҳои ҳамлаи ин режим ҳамроҳ бо Амрико ба Эрон парда бардошт ва эътироф кард: «Бо Амрико ҳадафҳои якхела дорем ва мехоҳем, ки Эрон як қудрати мусейтари минтақавӣ набошад».
Лайтер, бо фаромӯшӣ кардани ин нукта, ки режими сиёниюнистӣ бузургтарин омили таҳдид дар минтақа аст, гуфт: «Бо Амрико кор мекунем то боварӣ ҳосил кунем, ки Эрон наметавонад минтақаро таҳдид кунад».
Your Comment