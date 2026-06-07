Амалиёти зиддисионистӣ дар ҷануби соҳили Ғарбӣ

Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз шабакаи Алҷазира, артиши режими исроилӣ эълом кард: гузорише дар бораи вуқӯъи як амалиёти зергирӣ дар ҷануби соҳили Ғарбӣ гирифтааст ва нерӯҳои амниятӣ дар ҳоли баррасии ҷузъиёт ва андозаҳои ин ҳодиса мебошанд.
Манобеи сионистӣ эълом карданд, ки як шаҳракнишин дар амалиёти зергирӣ бо худрав дар ҷануби Байт-Лаҳм захмӣ шудааст.
Бар асоси ин гузориш, амалиёти ҷустуҷӯи васеъ барои ёфтани содиркунандаи ин зергирӣ дар ҷараён аст, ки пас аз анҷоми ин амалиёт аз саҳна гурехтааст.
Артиши режими исроилӣ то ҳол иттилооти бештар дар бораи талафоти эҳтимолӣ, ҳуввияти содиркунанда ё макони дақиқи вуқӯъи ин ҳодиса интишор надодааст.
Your Comment