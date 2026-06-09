Муовини Трамп ба ихтилофи манфиат бо режими сиёҳиюнистӣ эътироф кард

Ба гузориши хабарии «Абна», «Ҷей Ди Ванс», муовини раиси ҷумҳурии Амрико, дар мусоҳиба бо Fox News эътироф кард, ки Вашингтон ва Тел-Авив дар баъзе масоил ва мавзӯъҳо дорои манфиат ва нуқтаи назарҳои гуногунанд, ҳарчанд ҳамкорӣ ва ҳамоҳангӣ миёни ду тараф ҳанӯз идома дорад.
Муовини раиси ҷумҳурии Амрико, дар идомаи ин мусоҳиба эълом кард, ки тағйироти моҳҳои ахир заминаро барои дастёбӣ ба як тавофуқи дарозмуддат дар бораи барномаи ҳастаии Эрон фароҳам овардааст.
Вай бо ишора ба раванди гуфтушунидҳо миёни Вашингтон ва Теҳрон гуфт: «Раиси ҷумҳур Трамп бар он бовар аст, ки имкони дастёбӣ ба тавофуқе пойдор дар бораи парвандаи ҳастаии Эрон вуҷуд дорад ва ин арзёбиро дуруст медонам».
Ванс таъкид кард, ки дар ҳар гуна тавофуқи эҳтимолӣ бо Эрон, муҳимтарин масъала танҳо матни навишташудаи тавофуқ нест, балки итминон аз пойбандӣ ва татбиқи амалии он аз ҷониби Теҳрон аст.
Ин даъвои Ванс дар ҳоле баён мешавад, ки Агентии байналмилалии энергияи атомӣ (IAEA) бориҳо эълом карда буд, ки Эрон аз ӯҳдадориҳои худ нагузаштааст.
Муовини раиси ҷумҳурии Амрико инчунин даъво кард: «Яке аз муҳимтарин заифиҳои тавофуқи ҳастаии пешин, набудани системаи бозраси (инспексионӣ) буд, ки итминон диҳад, ки Эрон дар пайи тавсеаи силоҳи ҳастаӣ нест».
Ин даъвои Ванс низ дар ҳоле матраҳ мешавад, ки ҳамаи барномаҳои ҳастаии Эрон таҳти назари IAEA қарор доштааст.
Your Comment