Ҷавоби шикастовар ва дақиқи Эрон ба вайрон кардани такрории оташбас ва ҷиноятҳои режими сионистӣ

Ба гузориши мухбири Абна, дар иҷрои ҳуқуқи мудофиаи қонунии худ ва дар посух ба вайрон кардани такрории оташбас аз ҷониби режими ҷинояткори сионистӣ, нерӯҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон рӯзи якшанбе шабона ҳамлаи васеъ ва шикастовари мушакӣ ба ҳадафҳои низомӣ ва стратегӣ дар сарзаминҳои ишғолӣ анҷом доданд.
Ин амалиёти ҷаримавӣ пас аз он сурат гирифт, ки режими сионистӣ бо дастгирии пурраи Иёлоти Муттаҳида оташбаси барқароршударо дар ҷабҳаи Лубнон такроран вайрон кард, ба ҷануби Лубнон ва минтақаҳои Даҳия ҳамла кард ва даҳҳо нафар ғайринизомиёни бегуноҳи лубнониро ба шаҳодат расонд.
Your Comment