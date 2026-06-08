  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Ҷавоби шикастовар ва дақиқи Эрон ба вайрон кардани такрории оташбас ва ҷиноятҳои режими сионистӣ

8 Июн 2026 - 11:23
News ID: 1824256
Source: ABNA
Ҷавоби шикастовар ва дақиқи Эрон ба вайрон кардани такрории оташбас ва ҷиноятҳои режими сионистӣ

Дар иҷрои ҳуқуқи мудофиаи қонунии худ ва дар посух ба вайрон кардани такрории оташбас аз ҷониби режими ҷинояткори сионистӣ, нерӯҳои мусаллаҳи Эрон зарбаи шикастовар ва дақиқеро ба мавқеъҳои низомии ин режим ворид карданд.

Ба гузориши мухбири Абна, дар иҷрои ҳуқуқи мудофиаи қонунии худ ва дар посух ба вайрон кардани такрории оташбас аз ҷониби режими ҷинояткори сионистӣ, нерӯҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон рӯзи якшанбе шабона ҳамлаи васеъ ва шикастовари мушакӣ ба ҳадафҳои низомӣ ва стратегӣ дар сарзаминҳои ишғолӣ анҷом доданд.

Ин амалиёти ҷаримавӣ пас аз он сурат гирифт, ки режими сионистӣ бо дастгирии пурраи Иёлоти Муттаҳида оташбаси барқароршударо дар ҷабҳаи Лубнон такроран вайрон кард, ба ҷануби Лубнон ва минтақаҳои Даҳия ҳамла кард ва даҳҳо нафар ғайринизомиёни бегуноҳи лубнониро ба шаҳодат расонд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha