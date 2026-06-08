Ба гузориши хадамоти иттилоотии Абна, фармондеҳи қароргоҳи Хотами Анбиё дар эълонияе гуфт: «Реҷими таҷовузкори сионистӣ бо такрори вайрон кардани оташбас, бадхоҳиҳои худро алайҳи мардуми мазлуми Лубнон рӯз аз рӯз бо чароғи сабз ва дастгирии Амрикои ҷинояткор ва хомӯшии маҷомеи байналмилалӣ зиёд мекунад ва бо истифода аз аслиҳаи мамнӯъ аз ҷумлаи бомбҳои фосфорӣ ҷиноятҳои ҷангиро содир мекунад».
Сарфи назар аз ҳушдорҳои пешини Ҷумҳурии Исломии Эрон, реҷими сионистии кӯдаккуш бо гузаштан аз ҳамаи хатҳои сурх ва афзудани ҳамлаҳо дар ҷануби Лубнон, Даҳия (Байрут) ро ҳадафи ҳамла қарор додааст.
Қаблан ҳушдор дода будем, ки дар сурати паҳншавии ҷиноят дар Даҳия (Байрут), ҳадафҳоеро дар сарзаминҳои ишғолӣ ҳамла хоҳем кард.
Артиши сионистӣ бояд ҳамлаҳои худро ба ҷануби Лубнон ва Даҳия қатъ кунад ва дар сурати васеъ кардани ҳамлаҳои худ ба он минтақа ё посух ба амали Эрон, бо зарбаҳои шикастовартар ва пушаймонкунанда рӯбарӯ хоҳад шуд ва ҳамлаҳои вайронкунанда алайҳи реҷим ва ҳомиёни он оғоз хоҳад шуд.
Your Comment