Ошкори намудани масканаи ҷинсӣ дар политсияи режими Исроил

Ба гузориши агентии хабарии Абна, рӯзномаи Едиот Аҳаранот ошкор кард, ки идораи қазоии режими Исроил таҳқиқот дар бораи масканаи ҷинсии нерӯҳои политсияи ин режимро оғоз кардааст.
Бар асоси ин гузориш, яке аз нерӯҳои политсияи режими Исроил рӯзи якшанбеи гузашта ҳамкори политсияи худро дар дохили апартаменташ зиндонӣ карда ва ба ӯ таҷовуз кардааст.
Ин нахустин парвандаи масканаи ҷинсӣ дар сарзаминҳои ишғолӣ ба шумор намеравад, зеро пеш аз ин низ мақомоти Невада дар Амрико, Том Артюм, раиси бахши иттилоот ва зеҳни сунъии кабинети режими Исроил, ки аз наздикони Бинёмин Нетанёҳу, сарвазири ин режим ба шумор меравад, ба иттиҳоми фирефтани як кӯдаки амрикоӣ тавассути интернет ва таҷовуз ба ӯ дар иёлати Лас-Вегас боздошт карданд.
Ҳамчунин таҳқиқоти васеъи интишорёфта аз сӯи шабакаи 12 телевизиюни режими Исроил ҳокӣ аз он аст, что Хаим Юсеф Давид, раввини маъруфи ин режим ба якчанд зани исроилӣ таҷовуз кардааст.
Қурбониёни ин раввини маъруф таъкид кардаанд, ки баъд аз дархост барои гирифтани тавсия ва насиҳат дар ростои беҳбуди зиндагии худ ба назди ӯ мерафтанд, аммо дар маърази таҷовуз қарор мегирифтанд.
Your Comment