  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Ироқчӣ ба Мишел Аун: Лубнонро аз дасти душмани воқеиатон наҷот диҳед

6 Июн 2026 - 10:14
News ID: 1823114
Source: ABNA
Ироқчӣ ба Мишел Аун: Лубнонро аз дасти душмани воқеиатон наҷот диҳед

Вазири корҳои хориҷӣ, хитоб ба президенти Лубнон, навишт: «Агар Лубнон барои Эрон воситаи чанговарӣ мебуд, мо ҳозирҳо ба созиш расида будем. Лубнонро аз дасти душмани воқеиатон наҷот диҳед, ҷаноби президент!»

Ба гузориши агентии хабарии Абно, Сайид Аббос Ироқчӣ, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон, дар паёме ба президенти Лубнон дар шабакаи X навишт: «Бар асоси изҳороти ҷаноби Аун, чунин менамояд, ки гӯё Эрон панҷяки хоки Лубнонро ишғол карда, чоряки лубнониҳоро муҳоҷир карда ва кишвари шуморо ҳаррӯза бомбаборон мекунад».

Вай иброз дошт: «Агар Лубнон барои Эрон воситаи чанговарӣ мебуд, мо ҳозирҳо ба созиш расида будем. Лубнонро аз дасти душмани воқеиатон наҷот диҳед, ҷаноби президент!»

Your Comment

You are replying to: .
captcha