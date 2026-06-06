Ироқчӣ ба Мишел Аун: Лубнонро аз дасти душмани воқеиатон наҷот диҳед

Ба гузориши агентии хабарии Абно, Сайид Аббос Ироқчӣ, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон, дар паёме ба президенти Лубнон дар шабакаи X навишт: «Бар асоси изҳороти ҷаноби Аун, чунин менамояд, ки гӯё Эрон панҷяки хоки Лубнонро ишғол карда, чоряки лубнониҳоро муҳоҷир карда ва кишвари шуморо ҳаррӯза бомбаборон мекунад».
Вай иброз дошт: «Агар Лубнон барои Эрон воситаи чанговарӣ мебуд, мо ҳозирҳо ба созиш расида будем. Лубнонро аз дасти душмани воқеиатон наҷот диҳед, ҷаноби президент!»
Your Comment