Муҳсин Ризойӣ: Мо дар канори иттифоқчии худ Ҳизбуллоҳ устувор истодаем

Ба гузориши агентии хабарии Абна, сарлашкар Моҳсен Ризойӣ дар аснои табрики иди бузурғи Ғадири Хум ба ҳамаи мусалмонони ҷаҳон, имоматро идомаи рисолат хонд ва ёду хотири имом Хумайниро гиромӣ дошт.
Вай инқилоби исломиро натиҷаи ду аср интизор ва ранҷи миллати Эрон донист, ки ҷузъи гумшудаи он имом Хумайнӣ буд ва дар воқеъ Эрони навин аз тарафи эшон бунён гузошта шуд.
Узви Маҷмаи Ташхиси Маслаҳати Низом бо ишора ба он ки Амрико бори сеюм ба гуфтушунидҳо хиёнат кардааст, изҳор дошт: «Нахустин хиёнат дар ҷанги 12 рӯза рӯй дод ва дуюмин хиёнат дар ҷанги Рамазон ва дар сеюмин хиёнат як рӯз монда ба анҷоми муҳлати дуҳафтаинаи оташбас, Амрико муҳосираро эъмол кард, ки ба гунае эъломи ҷанг аст ва хиёнат ба дипломатия маҳсуб мешавад ва низ дар ҷабҳаи Лубнон ба ӯҳдадориҳои худ амал накарданд ва ин ҳам паймоншикании дигаре аз сӯи онҳост».
Ризойӣ дар робита бо таҷовузҳои парокандаи Амрико дар чанд рӯзи гузашта изҳор дошт: «Трамп дар давраи гузашта оташбозӣ роҳ андодааст, ки албатта умедворем посухи сахти мо ба охирин таҷовузашон онҳоро ба ҳуш оварад».
Дар бораи ҳукмронии фазои беэътимодӣ бар гуфтушунидҳо изҳор дошт: «Онҳо даъво мекунанд, ки дар сурати боз шудани тангаи Ҳурмуз муҳосираро бармедоранд, ҳол он ки имрӯз тангаи Ҳурмуз ба рӯи тиҷорат боз аст, пас чаро ҳоло муҳосираро намебароранд? Бинобар ин мебинем, ки онҳо пайваста дар ҳоли афзун кардани беэътимодӣ ҳастанд. Дар мавриди дигар низ монанди озод кардани ҳадди ақали бисту чор миллиард доллар пули блокшудаи Эрон низ бояд амал кунанд, то каме эътимод дар гуфтушунидҳо ба вуҷуд ояд».
Сарлашкар Ризойӣ дар бораи масалаи Лубнон бо таъкид бар ин ки ин як принсили умумӣ дар ҷаҳон аст, ки агар кишваре иттифоқчиёни худро дастгирӣ накунад, дигар қобили эътимод нахоҳад буд, ёдовар шуд: «Ҳизбуллоҳ дар ҷанги ахир ҷоннисорӣ кард ва иттифоқчии мост, бинобарин мо Ҳизбуллоҳро дастгирӣ мекунем ва дар иҷрои ваъдаамон устувор истодаем. Душман мехост бо фишор овардан ба Лубнон моро дар гуфтушунидҳо зери фишор қарор диҳад. Аз ин рӯ дар посух ба таҳдиди режими сионистӣ дар бораи Дуҳия ва Байрут ҳамаи мусошакҳои мо омода ба сӯзондани шимоли сарзаминҳои ишғолӣ буд ва имрӯз ҳам ба ин режими менфур ҳушдор медиҳем, ки Лубнонро тарк кунад ва бидонанд, ки Лубнон ҷузъи ҷудоинашавандаи ҳар гуна созиш ва оташбас хоҳад буд».
Вай дар бораи мавқеъҳои кишварҳои ҳавзаи Халиҷи Форс шарҳ дод: «Ҳокимони кишварҳои Кувайт, Баҳрайн ва Амороти Муттаҳидаи Арабӣ иштибоҳ кардаанд ва ҳанӯз дар асоси низоми якқутб ё дуқутб сиёсати худро танзим мекунанд. Онҳо бояд бидонанд, ки Амрикои чанд соли оянда монанди Амрикои си соли пеш ва ҳатто Амрикои имрӯз нахоҳад буд ва заифтар хоҳад шуд. Албатта ин ҳамсоягон набояд аз назокати мо сӯиистифода кунанд ва дуруст аст мо дар ҷанги ҳаштсола кумакҳои бузурги онҳо ба Саддамро ба сабаби ҳамсоягӣ ва мусалмонӣ нодида гирифтем, аммо ин бор дигар иҷозаи сӯиистифода аз назокатамон намедиҳем. Онҳо бояд дарк кунанд, ки ояндае, ки Амрико ва Исроил барои минтақа тасаввур кардаанд, барои худи ин кишварҳо ояндае торик, якҷо бо аз даст додани сарзаминҳошон хоҳад буд. Албатта Арабистони Саудӣ ва Қатар сиёсатҳои оқилонатар пеш гирифтаанд».
Вай идома дод: «Барои таъмини амнияти минтақа бояд тартибот ва низоми наве дар Халиҷи Форс бо иштироки кишварҳои ҳавзаи Халиҷи Форс ба вуҷуд ояд ва низ дар сатҳи тамоми Ғарби Осиё бо иштироки кишварҳое чун Эрон, Туркия, Миср, Покистон, Арабистони Саудӣ ва дигар кишварҳои минтақа иттиҳодия ташаккул ёбад, ки метавонад қудрати чоруми ҷаҳон бошад».
Узви Маҷмаи Ташхиси Маслаҳати Низом бо изҳори он ки миллати бузурги Эрон бар абарқудратии Амрико хати ботил кашид, таъкид кард: «Дар таърих сабт хоҳад шуд ва ояндагон хоҳанд гуфт, ки фурӯпошии абарқудратии Амрико дар Халиҷи Форс ва аз сӯи миллати Эрон ба вуқӯъ пайваст».
Мушовири низомии Сарфармондеҳи Кулли Қувваҳои Мусаллаҳ дар охир гуфт: «Бо тавозеъ аз миллати ғайури Эрон сипосгузорем ва бидонанд, ки онҳо нерӯи дили қувваҳои мусаллаҳ ҳастанд. Шиорҳои мардум дар майдонҳо ва кӯчаҳо дар бораи сохтани ватан ва рафъи мушкилот, бо шиорҳо ва лофиданиҳои онҳо дар баробари душманон зиддияте надорад».
Мушовири низомии Сарфармондеҳи Кулли Қувваҳои Мусаллаҳ изҳор дошт, ки душман ё бояд бо як сили сахт ба ҳуш ояд, ё бояд ба таври оқилона шартҳои Эронро бипазирад.
Ба гузориши агентии хабарии Абна, сарлашкар Моҳсен Ризойӣ дар аснои табрики иди бузурғи Ғадири Хум ба ҳамаи мусалмонони ҷаҳон, имоматро идомаи рисолат хонд ва ёду хотири имом Хумайниро гиромӣ дошт.
Your Comment