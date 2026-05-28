Амали душманонаи Амрико алайҳи як ниҳоди Эрон: обгузари Халиҷи Форс таҳрим шуд

Ба гузориши агентии иттилоотии «Абно» ба нақл аз шабакаи «Алҷазира», Вазорати хизанадории Амрико эълом кард, ки ниҳоди идоракунии обгузари Халиҷи Форсро ба феҳристи таҳримҳои худ илова кардааст.
Зикр кардан бамаврид аст, ки ниҳоди идоракунии обгузари Халиҷи Форс (PGSA) ниҳоди қонунӣ ва марҷаи намояндагии Ҷумҳурии Исломии Эрон барои идораи гузару мурори аз гулӯгоҳи Ҳурмуз мебошад.
Ҳамчунин, киштиронӣ дар ҳарими муаррифишудаи гулӯгоҳи Ҳурмуз, ки ҳудуди он пеш аз ин аз сӯи нерӯҳои мусаллаҳ ва мақомоти Ҷумҳурии Исломии Эрон муайян шудааст, мавқуф ба ҳамоҳангии пурра бо ин ниҳод аст ва гузар бидуни иҷозат ғайриқонунӣ ҳисобида хоҳад шуд.
