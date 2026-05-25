Дар шабонарӯзи гузашта 33 киштӣ бо иҷозати Нерӯи баҳрии Сипоҳ аз Тангаҳи Ҳурмуз гузаштанд

Ба гузориши агентии хабарии «Абна», Равобити умумии Нерӯи баҳрии Сипоҳ эълом дошт: Дар шабонарӯзи гузашта 33 киштӣ, аз ҷумла нафткашонҳо, контейнербарон ва дигар киштиҳои тиҷоратӣ, пас аз гирифтани иҷозат, бо ҳамоҳангӣ ва таъмини амнияти Нерӯи баҳрии Сипоҳ, аз Тангаҳи Ҳурмуз гузаштанд.
Нерӯи баҳрии Сипоҳ эълом кард: Назорати оқилонаи Тангаҳи Ҳурмуз пас аз шиддати ноамнӣ, ки дар пайи таҷовузи артиши террористии Амрико дар Тангаҳи Ҳурмуз ба вуҷуд омадааст, аз ҷониби Нерӯи баҳрии Сипоҳ бо қувват идома дорад.
