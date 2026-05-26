Реаксияи консулгарии Эрон дар Ҳиндустон ба суханҳои нави Трамп

26 Май 2026 - 11:27
News ID: 1819045
Source: ABNA
Консулгарии Эрон дар Ҳиндустон ба суханҳои нави раисиҷумҳури Амрико дар бораи нест кардани уранийи баландғанокардашудаи Эрон вокуниш нишон дод ва онро такрори орзуҳои шикастхӯрдаи Трамп донист.

Тибқи гузориши агентии хабаррасонии «Абно», консулгарии Эрон дар Ҳайдарободи Ҳиндустон дар посух ба суханҳои такрорӣ ва лафзҳои Доналд Трамп, раисиҷумҳури Иёлоти Муттаҳида, эълом дошт: агар Эрон мехост ба шумо ураний диҳад, ин корро хеле пеш аз оғози ҷанг анҷом медод.

Ин маркази дипломатии Эрон дар Ҳиндустон ба ҳукумати Вашингтон навишт: агар шумо метавонед онро бо ҷанг аз мо бигиред, то ҳол ин корро мекардед.

Консулгарии Эрон дар Ҳиндустон таъкид кард: акнун [шумо амрикоиҳо] танҳо коре, ки аз дастатон бармеояд, такрори орзуҳои шикастхӯрдаи шумост.

Ин ниҳоди дипломатӣ ба Трамп ба хотири итоат аз сарвазири режими сионистӣ истеҳзо карда, гуфт: ин натиҷа ва нархи эътимод ба дӯсти ҷангии ҷинояткор ва худфиреб аст.

Трамп дар охирин лафзҳои худ даъво кард, ки уранийи баландғанокардашудаи Эрон бояд нест карда шавад — орзуе, ки раисиҷумҳури Амрико бори зиёд такрор карда, аммо то ҳол дар анҷоми он нотавон мондааст.

