Азизӣ: Эрон пас аз ҷанги Рамазон бо Эрони пеш аз ҷанг комилан фарқ мекунад

Тибқи гузориши агентии хабаррасонии «Абно», Иброҳим Азизӣ, раиси Комиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии Маҷлис дар сӯҳбат бо Шабакаи хабарӣ дар бораи расадкунии ҳавогардҳои душман гуфт: Дар тӯли рӯзи гузашта ва имрӯз мо ҳузури ҳавопаймоҳои бесарнишин (дронҳо)-и душманонро мушоҳида кардем. Дар ин замина, дирӯз муборизаи қатъӣ сурат гирифт.
Раиси Комиссия илова кард: Имрӯз мо бо генерал Абдуллоҳӣ, фармондеҳи қароргоҳи Хотами анбиё ҷаласа доштем. Дар вақти ҷаласа, онҳо дар бораи дронҳо хабар доданд ва ӯ бо қатъият гуфт ва фармони мубориза дод.
Азизӣ таъкид кард: Ин нишонаи авҷи омодагӣ ва қудрати нерӯҳои мусаллаҳи мост. Ҳар гуна рафторе, ки хилофи манфиатҳо ва амнияти миллии мо бошад, бо посухи кӯфанда, қатъӣ ва пушаймонии нерӯҳои мусаллаҳи мо рӯ ба рӯ хоҳад шуд.
Вай изҳор дошт: Ҳам дирӯз ва ҳам имрӯз мо шоҳиди ин муборизаҳои боздоранда будем. Шубҳе нест, ки душманони миллати Эрон агар хато кунанд, нерӯҳои мусаллаҳи мо, ки дар авҷи омодагӣ ҳастанд, ҷавоб медиҳанд.
Раиси Комиссия илова кард: Дар ҷаласа бо генерал Абдуллоҳӣ ба омодагии нерӯҳои мусаллаҳ ишора ва таъкид шуд, ки нерӯҳои мусаллаҳ пур аз қобилияти омодагӣ ва боздорандагӣ мебошанд. Ҳамчун гузашта, нерӯҳои мусаллаҳи мо ба ҳар амале дар ҳар нуқтае, хоҳ дар қаламрави ҷуғрофиёии мо ё агар ноамнӣ дар берун аз минтақаи мо бошад, ҳадди аксар мубориза хоҳанд кард.
Дар бораи созиш ё носозиш бо Амрико, вай гуфт: Ҳафтаи дуюми ҷанг буд, ки амрикоиҳо тавассути Мунир Осим пешниҳодҳое доданд. Ман шоҳиди он будам, ки ҳамон рӯзҳо амрикоиҳо талаби оташбас ва музокирот доштанд.
Раиси Комиссия илова кард: Амрикоиҳо маҷбур шуданд ҷангеро, ки мехостанд се рӯза тамом кунанд, вориди майдони оташбас ва музокирот кунанд. Ин ба маънои он аст, ки мо пирӯзи қатъии ин майдон будем.
