  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Идомаи ҳамлаҳои дақиқ ва интиқомҷӯёнаи Ҳизбуллоҳ ба мавзеъҳои артиши режими сионистӣ

28 Май 2026 - 10:54
News ID: 1819673
Source: ABNA
Идомаи ҳамлаҳои дақиқ ва интиқомҷӯёнаи Ҳизбуллоҳ ба мавзеъҳои артиши режими сионистӣ

Лубнон эълом кард, ки мавзеъҳо ва таҷаммуъоти артиши режими сионистиро дар ҷануби Лубнон бо мушакҳо ва тирҳои тӯпхона ҳадаф қарор додааст.

Ба гузориши агентии иттилоотии «Абно» ба нақл аз шабакаи «Алҷазира», Ҳизбуллоҳ дар изҳороте эълом кард, ки як маркази навтаъсиси артиши режими Исроил дар шаҳраки «Ал-Адиса» дар ҷануби Лубнонро бо мушакҳо ва тирҳои тӯпхона ҳадаф қарор додааст.

Муқовимати исломӣ инчунин аз ҳамла бо «мушакҳои махсус» ба ду таҷаммуъи нерӯҳои артиши режими Исроил дар атрофи «Заутари Шарқӣ» ва «Ал-Адиса» хабар дод.

Бар асоси ин изҳорот, маркази навтаъсиси артиши режими сионистӣ дар «тепаи Ал-Увайда» дар ҷануби Лубнон низ бо мушакҳои махсус ҳадаф қарор дода шуд.

Ҳизбуллоҳ ба ҷузъиёти бештари ин ҳамлаҳо ва низ талафоти эҳтимолии он ҳеҷ ишорае накардааст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha