Шартҳои Роҳбари Инқилоб хатти сурхи мо дар музокирот аст; ба Амрико бовар надорем

Муҳаммад Солеҳ Ҷавкар дар мусоҳибае, бар аҳамияти ҳифзи дастовардҳои майдонӣ дар сурати анҷоми ҳар гуна музокирот ва раванди дипломатӣ таъкид кард ва гуфт: Дар 47 соли гузашта, амрикоиҳо ҳама гуна таҳдидҳоро алайҳи мо ба кор бурданд. Онҳо 47 сол таҳрим карданд ва ба دنبال ҷудо кардани миллати Эрон буданд, аммо дар ҳеҷ як аз ин кӯшишҳо муваффақ нашуданд.
Охирин таҳдидҳои худро низ бо ҳамлаи низомӣ ба кишвари мо амалӣ карданд, аммо аз ин амал низ натиҷае нагирифтанд ва ниҳоят ҳамин миллати Эрон ва разандагони мо Амрикоро ба шикаст кашонданд.
Амрико дар ҷанги низомӣ бо Эрон ба ҳадафҳояш нарасид.
Вай афзуд: Дуруст аст, ки шикаст додан ба амрикоиҳо хароҷот дорад, аммо агар онҳо қобилият доштанд, ба денбали тағйири режим, ишғоли Эрон, тақсими Эрон ва дуздии нафти Эрон мерафтанд; коре ки бар сари баъзе кишварҳо оварданд. Аммо ба ҳадафҳояшон ноил нашуданд ва имрӯз ғолиби майдон миллати Эрон ва Ҷумҳурии Исломӣ аст.
Раиси Кумитаи корҳои дохилии кишвар ва шӯроҳо дар Маҷлиси Шӯрои Исломии Эрон давом дод: Имрӯз касе, ки идораи Танаи Ҳурмузро дар ихтиёр дорад, масирро муайян мекунад ва амният барқарор менамояд, Ҷумҳурии Исломӣ аст.
Амрикоиҳо омада буданд, ки бо ҳамлаи низомӣ, низоми Ҷумҳурии Исломиро нобуд кунанд ва режимро тағйир диҳанд, аммо акнун дар талошанд, ки Танаи Ҳурмузро боз кунанд, ки дар ин арса ҳам то ҳол шикаст хӯрдаанд ва дар оянда низ шикаст хоҳанд хӯрд.
Муҳосираи баҳрии Амрико ҳам шикаст хӯрд.
Намояндаи мардуми Язд дар Маҷлиси Шӯрои Исломии Эрон тасреҳ кард: Охирин амали амрикоиҳо дар робита бо муҳосираи баҳрӣ буд, ки он ҳам натиҷа надод. Дар даври дуюми музокирот онҳо ба денбали ин буданд, ки бигӯянд мо муҳосираи баҳрӣ дорем ва шумо ҳам Танаи Ҳурмузро дар ихтиёр доред, ниҳоят мо муҳосираро бардорем ва шумо Танаи Ҳурмузро озод кунед.
Сиёсат ва сенарияи амрикоиҳо комилан равшан буд, аммо Ҷумҳурии Исломӣ ҳеҷ гоҳ розӣ нашуд дар даври дуюми музокирот ҳузур ёбад. Дар ин муддат низ пешниҳодҳое аз ҷониби амрикоиҳо матраҳ шудааст, аммо Ҷумҳурии Исломӣ ҳанӯз ҳам бар ҳамон бандҳои аввала таъкид дорад; ҳамон шаҳрте, ки мақоми муаззами раҳбарӣ дар аввал баён карданд.
Ҷавкар бо изҳори он, ки шартҳои даҳгонаи Роҳбари муаззами Инқилоб хатти сурхи ҳар музокирае аст, шарҳ дод: Ин шаҳртҳои даҳгона иборатанд аз гузашти назоратшаванда аз Танаи Ҳурмуз бо ҳамоҳангии нерӯҳои мусаллаҳи Эрон, ба овардани ҷанг алайҳи ҳамаи ҷузъҳои тири муқовимат, берун рафтани нерӯҳои размии Амрико аз ҳамаи пойгоҳҳои минтақа, пардохти пурраи хисорати Эрон, бардоштани ҳамаи таҳримҳо, қабули ҳаққи ғанӣ кардани Эрон ва озод шудани ҳамаи амвол ва дороиҳои блокшудаи Эрон дар хориҷи кишвар.
