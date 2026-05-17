Ҳуқуқи ҳастаии мо ба Амрико робита надорад; мо аз ҳокимияти худ бар Танаи Ҳурмуз даст намекашем

Алоуддин Бурӯҷардӣ дар мусоҳибае, бо таъкид ба ин ки барои оғози музокироти эҳтимолӣ шартҳои хоси худро дорем, изҳор дошт: Тарафи муқобил бояд принсипҳоро қабул кунад, вагарна музокирот беҳосил ва беҳуда хоҳад буд. Онҳо бояд қоидаҳои бозиро риоя кунанд. Онҳо ба мо ҷангро таҳмил карданд, бинобар ин бояд қабул кунанд, ки таҷовузкор ҳастанд ва зарари ҷангиро пардозанд.
Вай идома дод: Онҳо бояд қабул кунанд, ки амволи блокшудаи Эрон озод шавад, зеро ин зулми ошкоро нисбат ба миллати мост. Инчунин бояд таҳримҳо бардошта шаванд. Қабули ин шартҳо ҳатмист, зеро агар мо музокирот кунем ва ҳатто музокирот ду сол тӯл кашад, аммо натиҷааш давоми зулм алайҳи миллати Эрон бошад, ин барои мо чӣ фоида дорад?
Узви Кумитаи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии Маҷлиси Шӯрои Исломии Эрон тасреҳ кард: Аз тарафи дигар, тарафи муқобил бояд қабул кунад, ки Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳоким бар Танаи Ҳурмуз аст ва ин қисми ҳокимияти миллии мост. Мо дар ҷанги таҳмилии охир, бо назардошти пирӯзии худ бар душман, ин имтиёзро ба даст овардем ва ҳаргиз онро аз даст нахоҳем дод.
Бурӯҷардӣ таъкид кард: Инчунин онҳо бояд қабул кунанд, ки ҳар гуна созишнома дар музокироти эҳтимолии оянда, созишнома бо тамоми Ҷабҳаи муқовимат, аз ҷумла Лубнон, Ироқ ва Яман хоҳад буд. Агар ин қоидаҳоро қабул надошта бошанд, вуруд ба музокирот бефоида хоҳад буд.
