Ҳаоретс: Трамп майл надорад ба ҷанги тамоме бо Эрон бозгардад

Ба гузориши хабарии Абна, рӯзномаи сиёнистии Ҳаоретс дар гузорише навиштааст: Бо вуҷуди таҳдидҳои Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, барои несту нобуд кардани инфрасохторҳои Эрон, ба назар намерасад, ки майли зиёде ба бозгашт ба ҷанги тамоме дошта бошад.
Ин расонаи сиёнистӣ илова кард: Ҳарчанд, тағйири бунёдие дар мавқеъҳои Трамп рух надодааст ва ҳамчунон қабулкунандаи ниҳоӣ худи ӯст.
Ҳаоретс ба афзоиши шиддатҳо дар минтақаи Халиҷи Форс пас аз эълони нақшаи Амрико барори бозкушаии тангаҳои Ҳурмуз ишора карда илова намуд: Фақат бо як қарор, Трамп сатҳи шиддатро дар Халиҷи Форс ба таври назаррас афзудааст. Дар ҳоли ҳозир, идомаи оташбаси байни Амрико ва Эрон бори дигар ба андозаи худдорӣ аз ҷониби ҳарду тараф вобаста аст – вазъе, ки метавонад бевосита бар Телавив низ таъсир расонад.
Сайти шабакаи Алҷазира низ дар гузорише ба таҳаввулоти рӯзи аввали нақшаи гуфташудаи Трамп дар қиболи тангаҳои Ҳурмуз пардохта навиштааст: Рӯзи аввали нақшаи «Амалиёти Озодӣ», ки аз ҷониби Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико эълон шуд, бо шубҳаҳо ва ибҳомҳо ҳамроҳ буд ва ҳеҷ нишонае аз «озодсозии» ваъдадодашудаи киштиҳои дар тангаҳи ҳаётии Ҳурмуз мондаро набуд. Баровардҳо нишон медиҳанд, ки аз замони оғози ҷанги Амрико ва режими сиёнистӣ алайҳи Эрон дар 66 рӯз қабл, садҳо киштӣ дар тангаҳои Ҳурмуз боздошта шудаанд.
Як расонаи сиёнистӣ бо ишора ба афзоиши сатҳи шиддатҳои байни Теҳрон ва Вашингтон дар тангаҳои Ҳурмуз навиштааст, ки раисиҷумҳури Амрико майл надорад ба ҷанги тамоме бо Эрон бозгардад.
