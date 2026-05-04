Намояндаи Конгресс: Мо амрикоиҳо дар ҳоли пардохти баҳои ҷанги Трамп ҳастем

Ба гузориши агентии ҳабарии Абно ба нақл аз CNN, «Пет Райан», намояндаи Конгресси Амрико бо интиқод аз даъвии мазҳакавии Доналд Трамп раиси ҷумҳури Амрико дар бораи поёни таҷовуз ба Эрон бо нашри аксҳое дар ҳисоби корбарии худ дар шабакаи иҷтимоии X гуфт: «Онҳо (аъзои кабинет ва Трамп) беҳуда мегӯянд, ки ҷанг тамом шудааст».
Намояндаи Конгресси Амрико илова кард: «Далелҳои майдонӣ ва хароҷоти он ҳанӯз идома дорад. Беш аз 50 ҳазор нерӯи низомӣ дар минтақа мустақар шудаанд ва миллиардҳо доллар таҷҳизоти низомӣ ба кор гирифта шудааст. Нархи бензин дар Амрико ба шиддат афзоиш ёфтааст».
«Пет Райан» илова кард: «Ҳатто агар Трамп даъво кунад, ки ҷанг тамом шудааст, воқеият ин аст, ки мардум ҳанӯз баҳои онро мепардозанд».
