Намояндагии Эрон: Ураниуми бойшудаи Эрон зери назорати пурраи АИЭА қарор дорад

Ба гузориши хабаргузории Абна, намояндагии Эрон назди Созмони Милали Муттаҳид рӯзи чоршанбе ба вақти маҳаллӣ эълон кард: «Ҳамаи ураниуми бойшудаи Эрон ҳамеша зери назорати пурраи АИЭА буд ва ҳеҷ гуна гузориш, ҳатто дар бораи як грамм аз маводҳои ҳастаии Эрон, дар бораи аз роҳи сулҳҷӯёна хориҷ шудан вуҷуд надорад.»
Намояндагии Эрон илова кард: «Иёлоти Муттаҳида аз конфаронси баррасии Паймони манъи паҳншавии силоҳҳои ҳастаӣ (NPT) истифодаи нодуруст кард ва ураниуми бойшудаи Эронро ҳамчун таҳдид намоиш дод, то диққатҳоро аз амалҳои вайронкунандаи уҳдадориҳои худ ва иттифоқчиёнашон дар соҳаи халъи силоҳи ҳастаӣ дур кунад.»
Намояндагии Ҷумҳурии Исломии Эрон назди Созмони Милали Муттаҳид таъкид кард: «Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид, директори кулли АИЭА ва Шӯрои муовинон на танҳо ин ҳамлаҳои ғайриқонунӣро маҳкум накарданд, балки, бо таассуфи зиёд, амалҳое анҷом доданд, ки нақши ҷабрдида ва ҳуҷумкунандаро иваз карданд.»
