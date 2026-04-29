Ал-Ҷазира: Трамп ягон имконияти барорӣ бар Эрон надорад

29 Апрел 2026 - 14:30
News ID: 1807804
Source: ABNA
Як расонаи қатарӣ навишт, ки ҳукумати ИМА ягон имконияти барорӣ бар Эрон надорад ва ҳар амале анҷом диҳад ба зарари ӯ хотима хоҳад ёфт. Тибқи гузориши хабаргузории абна, Ал-Ҷазира дар як ёддошти навиштаи Мунӣр Шифиқ, рафтори сиёсии Доналд Трамп, раисиҷумҳури ИМА дар даври дуюми раисҷумҳурӣро «мухтолиф ва ғайриқобили пешгӯӣ» тавсиф кард ва навишт: «Трамп пас аз оғози ҷанги муштарак ИМА ва Исроил бар Эрон, ҳадафе ғайривоқеӣ, яъне рондани низоми Ҷумҳурии Исломӣ ва таҳмил раҳбарии итоаткорро пайгирӣ кард; аммо ин ҳадад ба даст наомад. Бархилофи интизориҳои Вашингтон, Эрон бо вуҷуди зарарҳои инсонӣ ва моддӣ, иттиҳоди худро нигоҳ дошт ва дар майдони сиёсӣ ва низомӣ муқовимат нишон дод.»

Ин расонаи қатарӣ навишт: «Трамп пас аз нокомӣ дар ҷанг, ҳамзамон ду роҳи зидди якдигарро пайгирӣ кард: аз як тараф таҳдид ба шиддат кардани ҳуҷумҳо, ҳадаф қарор додани инфрасохторҳо ва назорати тангимаи Ҳурмуз, ва аз тарафи дигар кӯшиш барои мубоҳиса тавассути миёнаравии Покистон бо дастгирии баъзе кишварҳои минтақа.»

Ба бовари муаллиф, ҳоло Трамп байни ду нокомӣ гирифтор шудааст. Нокомии якум, идома додани ҷанг ва афзоиши ҳуҷумҳост, ки бе дастоварди низомӣ, хароҷоти дохилӣ ва байналмилалии ИМА-ро бештар мекунад ва эътибори Вашингтонро коҳиш медиҳад. Нокомии дуюм, қабули тавофуқе наздик ба шартҳои Эрон аст, ки ба маънои эътирофи ғайримустақими нокоми ҷанг ва натавонӣ дар амалӣ шудани ҳадади тағйири низоми хоҳад буд. Ҳоло ҳар интихобе ки Трамп анҷом диҳад, рамзи нокоми стратегии ИМА ва Исроил аст ва метавонад ба заиф шудани вазъияти минтақавии Исроил ва тағйири муодилаҳои Ховари Миёна ба зарари Вашингтон оварда расонад.

