Гардиан: Боварнокии Эрон ба Трамп монеаи асосии пешрафти музокирот аст

Тибқи навишти ин расона, Ванс, ки пештар аз мухолифони «ҷангҳои абадӣ»-и Амрико буд ва бовариҳои динии худро ошкорона ифода мекард, ҳоло дар мақоми музокиракунандаи арсаи ҳукумати Доналд Трамп дар мушкилот қарор дорад. Дар як ҷамъомади дастгирии Трамп бо ҳузури Ванс, як мутазирриб бо чидан «Исо Масеҳ аз нирӯкунии дастгирӣ намекунад», андозаҳои ин мушкилотро нишон дод.
Гардиан бо ишора ба дархости ошкори Эрон барои ҳузури Ванс дар сари гурӯҳи музокиравии Амрико навишт: Теҳрон, Стив Уиткоф ва Ҷаред Кушнерро ба сабаби ҳамроҳӣ бо Исроил ва Нетаняҳу ва инчунин сӯиқасди ҳамлаҳо пас аз дидорҳои пешин, боварнокамед медонад. Дар баробари ин, Ванс ҳамчун имкони боварнокамедтар барои Эрон тасаввур мешавад.
Ин расонаи англисӣ навишт: Мушкилоти асосии Ванс, қаноатманд кардани гурӯҳи музокиравии Эрон бо роҳбарии Муҳаммад Боқир Қолибоб ба боварнокамедии Доналд Трамп аст; чизе, ки пас аз занҷираи постҳои таҳрикунии Трамп ва иддаои пирӯзии пеш аз муддат, тақрибан ғайриимкон ба назар мерасад.
Гардиан ба нақли таҳлилгарон навишт, ки боварнокамедӣ ба шахси Трамп, на ихтилофоти дохилӣ, монеаи асосии пешрафти музокирот аст ва Ванс бояд ин монеаро ғолиб ояд.
Your Comment