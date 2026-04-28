Вазири корҳои хориҷаи ИМА ба вуҷуд наомадани қобилияти мисилии Эрон эътироф кард

Ба гузориши хабаргузории абна, Марко Рубио, вазири корҳои хориҷаи ИМА, дар суҳбат бо хабаргузории Фокс Нюз гуфт: Эрон, бо вуҷуди даргирии доимӣ бо ИМА, ҳанӯз ҳам нисфи зинадони мисилии пеш аз ҷанги худро дар ихтиёр дорад.
Дар ҳоле ки дар оғози ҷанг, ИМА худро дар мавқеие мебинист, ки метавонад Ҷумҳурии Исломӣ дар камтар аз се рӯз сарнагун кунад, Рубио заифии стратегиии Вашингтон дар баробари Теҳронро ошкор кард ва аз ҷомеаи байналмилалӣ хоҳиш кард, ки ба ин кишвар барои хориҷ кардани танги Хормуд аз назорати Эрон кӯмак кунанд.
Ин мақоми амрикӣ ба шикаст нахӯрдани иродаи Ҷумҳурии Исломӣ дар ҳифзи ҳуқуқҳои ҳастаӣ ва дигар ҳуқуқҳои миллӣи эронӣ низ ишора кард ва ин мавзӯъро ба идеологияи ҳоким бар низоми Эрон арзёбӣ кард.
Ибораҳои Рубио дар бораи қобилияти мисилии Эрон дар ҳоле аст, ки пеш аз оғози ҷанги таҳмилшудаи амрикоӣ-сиёҳӣ, мақомоти баландпояи дифоии кишвари мо эълон карданд, ки мисил ва силоҳи кофӣ барои ҳадди ақал 6 моҳи ҷанги пурра дар ихтиёр доранд.
Бархилофи иддаоҳои мақомоти ИМА, иншооти зеризаминии истеҳсоли мисил ва дигар силоҳи Эрон дар тӯли ҷанг вайронӣ ҷиддӣ надидаанд ва ҳамчунин ба истеҳсол идома медиҳанд ва қисми асосии силоҳҳои истифодашуда то ҳол иваз шудаанд.
Your Comment