ИМА: Мо дар баробари мисилҳои пешрафта ва силоҳҳои гиперсоникӣ заиф ҳастем

Ба гузориши хабаргузории абна ба нақли RT, Марк Берковитс, муовини вазири дифоъи ИМА, дар ҷараёни ҷаласаи Кумитаи қувваҳои мусаллаҳ дар Сенати ин кишвар дар тӯли рӯзҳои гузашта эътироф кард, ки қувваҳои амрикоӣ ҳоло таҷҳизоти зарурии муқобила бо силоҳҳои гиперсоникӣ ва мисилҳои роҳбарӣшудаи пешрафтаро дар ихтиёр надоранд.
Вай илова кард: «Мо имрӯз як системаи дифоии заминии якҷабҳаи хеле маҳдуд дорем, ки барои муқобила бо ҳамлаҳои хурд аз ҷониби Кореяи Шимолӣ тарҳрезӣ шудааст.»
Берковитс изҳор дошт: «Қобилияти мо дар баробари ҳамлаҳои мисилии баллистикӣ хеле маҳдуд аст.»
Ин эътирофи ошкор ва равшан аз ҷониби як мақоми баландпоя дар Вазорати дифоъи ИМА дар ҳоле сурат гирифт, ки ин кишвар пас аз ҷанг бо Эрон бо камбудии шадиди захираҳои силоҳӣ рӯбарӯ аст.
Гузоришҳои нашршуда нишон медиҳанд, ки амрикоиҳо тақрибан нисфи захираҳои мисилии Патриоти худро дар тӯли ҳафтаҳои аввали муноқиша бо Эрон истифода бурданд.
Берковитс инчунин дар ҷаласаи мазкур таъкид кард: «Таҳдиди асосӣ дар ин сатҳ барои мо кишвари Чин аст.»
Гузоришҳои маълумотӣ нишон медиҳанд, ки Чин ва Русия захираҳои бузурги силоҳҳои гиперсоникӣ дар ихтиёр доранд.
