Масъули сиёҳӣ: Мо бо як шокҳои калон дар баҳсҳои Лубнон рӯбарӯ ҳастем

Ба гузориши хабаргузории абна, шабакаи 15-уми телевизиони режими сиёҳӣ ба нақли як масъули низомии сиёҳӣ гузориш дод: «Танҳо дар тӯли 24 соат, 10 дроҳон ба сӯи қувваҳои мо дар ҷануби Лубнон партофта шуданд. Ин як шокҳои калон аст.»
Дар ин гузориш омадааст, ки ҳар ҳафта даҳҳо дроҳон ба сӯи низомони сиёҳии мустақар дар Лубнон парвоз мекунанд. Муҳитҳои амниятӣ дар режими сиёҳӣ ба ҷустуҷӯи роҳи ҳалли ин ҳамлаҳои дроҳонӣ ҳастанд.
Масъули низомии мазкур илова кард, ки дроҳонҳои худкушор мисли як шокҳои калон дар майдони ҷанг амал мекунанд. Мо барои муқобила бо ин таҳдид ба қадри кофӣ омода нестем.
Пештар низ шабакаи 12-уми телевизиони режими сиёҳӣ ба нақли манбаъҳои амниятӣ гузориш дод, ки ҳизбуллоҳ аз дроҳонҳое истифода мекунад, ки нахҳои оптикӣ доранд.
Дар ин гузориш омадааст, ки ин масъала боиси ташвиши артиши режими сиёҳӣ шудааст.
