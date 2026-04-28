Ҷанг бар зидди Эрон таъмини маводи асосии петрохимиявиро дар Ҷопон бо мушкилот рӯбарӯ кард

Ба гузориши хабаргузории абна ба нақли рияност, иттиҳодияи ширкатҳои соҳаи саноати ғизо ва хурдфурӯшии Ҷопон эълон кард, ки дар натиҷаи ҷанг бар зидди Эрон, тақрибан 44 дарсади ширкатҳои Ҷопон дар соҳаи таъмини нафта, хӯроки петрохимиявӣ ва маводи асосии истеҳсоли пластик бо мушкилот рӯбарӯ шудаанд.
Ҳукумати Ҷопон эълон кардааст, ки ин кишвар захираҳои кофии нафта танҳо барои чор моҳ дорад.
Товари ИМА ва режими сиёҳӣ ба ҳавзаи Эрон боиси ихтилол дар гузаронидани киштиҳо аз танги Хормуд гардид. Ин мавзӯъ ба ихтилол дар занҷираи таъмини бисёр молҳо аз ҷумла маҳсулоти петрохимиявӣ, нуриҳои кимиёвӣ, энергия ва сӯзишворӣ дар ҷаҳон оварда расонидааст.
