Ба гузориши хабаргузории абна ба нақли сайти калибр, Василй Небензья, вазири хориҷаи Русия дар Созмони Милали Муттаҳид, дар ҷаласаи Шӯрои Амният, кишварҳои ғарбро ба риякорӣ муттаҳам кард ва гуфт Эрон ҳақ дорад гузарониданро дар танги Хормуд маҳдуд кунад.
Небензья илова кард: Тарафҳо кӯшиш карданд, ки тамоми масъулияти маҳдуд шудани гузаронидан дар танги Хормуд ба дӯши Эрон гузошта шавад, гӯё ин Эрон бошад, ки ба ҳамсоягони худ ҳамла карда ва бо қасд дар рафтуомад аз тариқи танги Хормуд ихтилоли эҷод мекунад.
Вай илова кард: Дар вақти ҷанг, кишвари соҳилӣ, ки зери ҳамла қарор дорад, метавонад барои таъмини амният, гузарониданро дар обҳои ҳудудии худ маҳдуд кунад.
Небензья инчунин аз кишварҳои ғарбӣ ба шадиди эътироз кард ва амалҳои онҳоро ба дуздии баҳрӣ монанд донист. Ӯ ҳамлаҳои Украинаро бо истифода аз дроҳонҳои ҳавоӣ ва баҳрии дурдаст ба тарафи киштиҳои нафтӣ, ки ба Русия вобастаанд, дар баҳри Миёназамин, инчунин дастгирии Аврупо аз ҳамлаҳои Украина ба киштиҳои тиҷоратии Русия дар баҳри Сиёҳро маҳкум кард.
Вазири хориҷаи Русия дар Созмони Милали Муттаҳид гуфт: Бар хилофи дуздони баҳрӣ, ки парчами сиёҳ бо шакли сарҷома ва устухонҳои буридашударо дар киштиҳои худ барфарахтан мекунанд, кишварҳои ғарбӣ кӯшиш мекунанд, ки амалҳои ғайриқонунӣ худро бо истинод ба амалҳои қайдагии яктарафа пинҳон кунанд.
Небензья илова кард: Ин танҳо як пӯшиши зоҳрӣ аст, ки ҳадафи он пинҳон кардани ин воқеият аст, ки Иттиҳоди Аврупо дар ғораткунии ошкор дар баҳр даргир аст.
Русия ва Чин дар оғози ҳамин моҳ, лоиҳаи қарори Шӯрои Амниятро, ки талаб мекард, ки идоракунии танги Хормуд аз дасти Эрон берун шавад, вето карданд.
