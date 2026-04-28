Таҳлилгари афроқӣ: ИМА аз мақсадҳои пешинаи худ бар зидди Эрон даст кашидааст

Ба гузориши хабаргузории абна ба нақли алмаъумеҳ, таҳлилгари сиёсии афроқӣ Иброҳим Ал-Сараҷ таъкид кард, ки ҳисобҳои ИМА нисбат ба Ҷумҳурии Исломии Эрон нодуруст баромад. Ҳоло тамоми диққати Вашингтон ба боз кушодани танги Хормуз равона шудааст.
Вай илова кард, ки равиши ҷории ИМА ба маънои даст кашидан аз мақсадҳои эълоншуда бар зидди Эрон, хусусан дар сояи дастовардҳои ин кишвар дар майдони ҷанг аст.
Ал-Сараҷ эълон кард, ки пас аз ҳамин дастовардҳо, 15 генерали амрикоӣ аз вазифаашон канорагирӣ карданд.
Вай гуфт: Режими сиёҳӣ низ аз бӯҳрони воқеӣ дар мӯҳтаи дохилӣ ранҷ мебардорад. Ғолиби ҷории ин ҷанг Эрон аст.
