Фармондеҳони артиш: Нетаняҳу дигаронро қурбонӣ карданӣ аст

Ба гузориши хабаргузории абна ба нақли ал-Ҷазира, рӯзномаи сионистӣ «Исроил Ҳайом» ба нақли мақомони артиши ин ҳукумат гузориш дод, ки эълони Биномин Нетаняҳу, сарвазири Исроил, дар шабонишасти гузашта, мазмуни фармони ӯ ба артиш барои посухи қатъӣ ба Ҳизбуллоҳ дар Лубнон, намоиши қувва барои коҳиши фишори дохилӣ ва кӯшише барои андохтани масъулият ба дӯши артиш бо баҳонаи ноил нашудан ба натиҷаҳои мавриди назар аст.
Мақомони баландпояи артиш шарҳ доданд, ки эълони Нетаняҳу кӯшиши гиреҳкунак барои коҳиши фишори ҷамъиятӣ аст ва ҳеҷ гуна тағйироти воқеӣ дар дастурҳои артиш вуҷуд надорад.
Ин манбаъҳо илова карданд, ки эълони Нетаняҳу тасодуфӣ нест, балки бо мақсади андохтани масъулияти ноил нашудан ба натиҷаҳои мавриди назар ба дӯши артиш аст. Онҳо таъкид карданд, ки ин раванд бо дақиқат мувофиқи дастурҳои сиёсӣ ва барномаҳои таҳмилшуда аз ҷониби Доналд Трамп, раисиҷумҳури ИМА, дар эълони оташбас дар Лубнон иҷро мешавад.
Мувофиқи ин рӯзнома, ин аввалин бор нест, ки дар ҳафтаҳои охир байни артиш ва сатҳи сиёсӣ дар бораи амалиёти низомӣ дар Лубнон ихтилофи назар пеш омадааст. Дар аввали моҳ, як афсари калон дар нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон гуфт, ки амалиёт дар Лубнон бо мақсади безараргардонии Ҳизбуллоҳ нест ва Тел-Авив ба ин ҳадаф ноил намешавад.
Ба гузориши «Исроил Ҳайом», ин ихтилофҳо танҳо қисме аз эҳсоси афзоянда дар дохили артиш ва муассисаи амниятӣ мебошанд, ки бовар доранд Нетаняҳу ба ҷустуҷӯи «қурбонӣ» барои андохтани масъулияти натиҷаҳои ноумедиоварии ҷанг дар Лубнон ва Эрон ба дӯши дигарон аст.
Ин рӯзнома илова кард, ки Нетаняҳу метавонад масъулияти ҷанг дар Эронро ба дӯши Моссод андозад ва дар бораи ҷанг дар Лубнон низ метавонад артиши Исроилро дар ин замина айбдор нишон диҳад.
«Исроил Ҳайом» илова мекунад, ки ҳамзамон бо шиддатгирӣ ихтилофоти байни сатҳҳои сиёсӣ ва низомӣ, вазъияти майдонӣ дар саҳнаи ҷанг мураккабтар мешавад. Артиш ҳоло бар минтақаҳои зиёде дар ҷануби Лубнон назорат дорад, аммо маҳдудияти ҳаракати он, қобилияти таъмини ҳифзи пурраи шаҳрҳои шимолӣ ва қувваҳои дар майдон мустақарро вайрон мекунад.
