Ба гузориши хабаргузории абна ба нақли ал-Ахбор, Муҳаммад Раад, раиси ҳизби парлумонӣ вобаста ба Ҳизбуллоҳи Лубнон таъкид кард, ки таҷовузи амрикоӣ-сионистӣ бар зидди Эрон ба ҳадафҳои худ расида наметавонад, балки боиси ошкор шудани буҳрони мафҳуми афзалияти Иёлоти Муттаҳида ва марзҳои қувваи низомӣ гардид.
Ӯ илова кард, ки пештар Трамп нисбат ба андоза ва шиддати муқовимати Эрон тааҷуб зоҳир карда буд. Ин суханон нишон медиҳанд, ки баҳогузории ӯ дар бораи табиат ва қувваи системаи Эрон нодуруст буд. Тел-Авив ва Вашингтон бар фурӯпошии фаврии системаи Эрон сармоягузорӣ карда буданд, аммо тағйирот нишон дод, ки Теҳрон дар сояи ҳамбастагии байни система ва мардум зуд худро бозсозӣ кард.
Раад таъкид кард, ки набудани мувозинат байни қувваи низомӣ ва меъёрҳои сиёсӣ дар Иёлоти Муттаҳида боиси шиксти ин кишвар дар саҳнаи ҷаҳонӣ гардид. Таҷрибаҳои охирин дар Ғазза, Лубнон ва Эрон нишон дод, ки таҷовузоти низомии зуд, ҳатто бо афзалияти технологӣ, маҳкум ба шикст мебошанд. Он чизе ки Ғазза, Лубнон ва Эрон аз сар мегузаронад, намунаи гуногуни даргириро бо Иёлоти Муттаҳида ва ҳукумати сионистӣ пешниҳод мекунад.
