Оқибатҳои ҷанг бар зидди Эрон; Камбудӣ ва афзоиши нархи таҷҳизоти тиббӣ дар Англис

27 Апрел 2026 - 12:57
News ID: 1806983
Source: ABNA
Як расонаи англисӣ, буҳрони камбудӣ ва афзоиши нархи таҷҳизоти тиббиро дар Англис натиҷаи ҷанг бар зидди Эрон ва афзоиши нархи нафт арзёбӣ кард.

Ба гузориши хабаргузории абна, рӯзномаи гاردян дар гузорише ошкор кард, ки ҷанги Эрон ва боздоштани киштаронӣ дар танги ҳурмуз, системаи тандурустии миллии Англисро аз сабаби вобастагии зиёд ба маҳсулоти петрохимиявӣ дар остонаи буҳрони камбудӣ ва афзоиши нарх қарор додааст.

Мувофиқи ин гузориш, қисми зиёди таҷҳизоти тиббии муосир, аз сӯзан ва сумкаҳои варадӣ то дастпӯшҳо, ҳама ба маҳсулоти петрохимиявӣ вобастаанд, ки гузашташон аз танги ҳурмуз боздошта шудааст.

Гардиён бо ишора ба афзоиши 40 дарсадии нархи нафт навиштааст: истеҳсолкунандагони дастпӯши Малайзия, ки ним тақсимоти ҷаҳониро дар ихтиёр доранд, афзоиши 50 дарсадии нархро ба муштариён аз ҷумла системаи тандурустии миллии Англис имло кардаанд.

Ҷим Маки, директори иҷроияи системаи тандурустии миллии Англис, бо ибрози нигаронии амиқ аз ин вазъият, даъват ба ворид кардани буҷаи иловагӣ аз ҷониби ҳукумат барои мубориза бо «шакоти бузург»-и афзоиши нархҳо кардааст.

