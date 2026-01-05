Захмӣ шудани фаластиниҳо дар юриши ишғолгарони саҳюнист ба Қалқилйа

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Маркази иттилоотрасонии Фаластин, манбаъҳои маҳаллӣ шомгоҳи якшанбе эълом карданд, ки тирандозии неруҳои саҳюнистӣ дар наздикии гузаргоҳи "Маолӣ Шамрун" дар шарқи шаҳраки Аззун рух дод; ҷойе ки низомиёни саҳюнист як худрави ғайринизомии фаластиниро ҳадаф қарор доданд.
Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Фаластин низ дар баёнияе эълом кард, ки тимҳои пизишкии ин ниҳод бо ду мавриди ҷароҳати ношӣ аз тири ҷангӣ дар шаҳраки Аззун мувоҷеҳ шуданд.
Бар асоси ин гузориш, як ҷавони 18-сола аз ноҳияи по ва як духтари 14-сола аз ноҳияи даст ҳадафи тир қарор гирифтаанд. Ҳарду пас аз дарёфти дармони аввалия дар маҳал, барои идомаи мудово ба бемористон мунтақил шуданд.
Your Comment