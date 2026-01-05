Иддаои Тел-Авив дар бораи музокира бо режими Ҷавлонӣ дар Париж

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Мао, шабакаи 12-и телевизиони режими саҳюнистӣ ба нақл аз манбаъҳои исроилӣ муддаӣ шуд, ки қарор аст масъулони баландпояи сурӣ ва саҳюнистӣ имрӯз, душанбе, дар Париж ҷамъ шаванд, то музокирот дар хусуси тавофуқи амниятӣ миёни Тел-Авив ва Димишқро аз сар бигиранд.
Ин манбаъҳо илова карданд, ки музокироти зикршуда бо назорати Амрико баргузор мешавад. Давлати Трамп ба дунболи оддисозии равобит миёни Сурия ва режими саҳюнистӣ аст.
Ҳамчунин иддао шудааст, ки ин музокирот 2-рӯза хоҳад буд ва Том Баррак, фиристодаи Трамп ба Сурия ва Асъад аш-Шайбонӣ, вазири хориҷаи режими Ҷавлонӣ дар канори як тими исроилӣ дар он мушорикат хоҳанд дошт.
Ин дар ҳолест, ки режими саҳюнистӣ баъд аз барандозии низоми Башшор Асад дар Сурия, на танҳо ҳамлаҳои заминӣ алайҳи ин кишвар анҷом дода ва бахшҳои ҷадиде аз онро ишғол кардааст, балки садҳо бор минтақаҳои мухталифи Сурияро бомбаборон карда ва ин ҳамлаҳо ҳамчунон идома доранд.
