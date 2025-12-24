Ваҳшати саҳюнистҳо аз такрори "Тӯфони Ал-Ақсо" дар як минтақаи ҷадид

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Мао, расонаҳои режими саҳюнистӣ бо истинод ба гузориши мунташиршуда аз сӯи яке аз масъулони ин режим ҳушдор доданд, ки авзои амниятӣ дар Қудси ишғолӣ нигаронкунанда буда ва занги хатар дар хусуси эҳтимоли вуқӯи як амалиёти зиддиисроилӣ дар ин минтақа ба садо даромадааст.
Дар ин гузориш таъкид шуда, ки режими саҳюнистӣ аз амалиёти "Тӯфони Ал-Ақсо" дарс нагирифта ва омодагии лозимро барои муқобила бо таҳаввулоти амниятӣ дар Қудси ишғолӣ надорад. Дар ин гузориш иддао шуда, ки фаластиниҳо метавонанд бо истифода аз масирҳои атрофи Қудси ишғолӣ бидуни бозрасӣ ё назорат вориди сарзаминҳои ишғолӣ шаванд. Истифода аз таҷҳизоти муосир боиси он намешавад, ки ниёз ба нерӯҳои амниятӣ аз байн биравад.
Ин дар ҳоле аст, ки режими саҳюнистӣ аз замони вуқӯи амалиёти "Тӯфони Ал-Ақсо" дар Навори Ғазза ва ба баҳонаҳои мухталиф ба сурати рӯзона ҳамлаҳоеро алайҳи минтақаҳои мухталифи Канораи Бохтарӣ анҷом дода ва садҳо фаластинии бегуноҳро ба асирӣ гирифтааст. Ҳамчунин яке аз осори вуқӯи ин амалиёт, густариши эҳсоси ноамнӣ дар сарзаминҳои ишғолӣ ва дар миёни саҳюнистҳои сокини ин минтақа будааст.
