Вокуниши Арабистони Саудӣ ба тавофуқи табодули ҳазорон асир дар Яман

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Маёдин, Вазорати корҳои хориҷии Арабистони Саудӣ бо судури баёнияе эълон кард, ки аз тавофуқи ҳосилшуда дар Яман барои табодули асирон истиқбол мекунад ва ин иқдомро як қадами инсондӯстонаи муҳим дар ростои коҳиши ранҷҳои инсонӣ медонад.
Дар ин баёния омадааст, ки Арабистони Саудӣ аз талошҳои ҷорӣ барои таҳаққуқи сулҳ, амният ва субот дар Яман ҳимоят мекунад.
Лозим ба зикр аст, ки давлати Яман мустақар дар Адан (вобаста ба Риёз) ва давлати мустақар дар Санъо (вобаста ба Ансоруллоҳ), бар сари табодули ҳудуди 3 ҳазор асир тавофуқ карданд. Абдулқодир Ал-Муртазо, раиси Кумитаи миллии умури асирони ҷунбиши Ансоруллоҳ, эълон кард: "Мо бо тарафи муқобил бар сари табодули асирон тавофуқ кардем; ба ин сурат ки 1700 тан аз асирони мо бо 1200 асири тарафи муқобил, ки шомили 7 саудӣ ва 23 судонӣ мешавад, мубодила хоҳанд шуд."
Ал-Муртазо аз мақомоти Умон барои мизбонии музокирот дар бораи табодули асирон ва кумак ба натиҷабахш будани ин гуфтугӯҳо қадрдонӣ кард.
