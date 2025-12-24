Белгия ба парвандаи наслкушии Исроил алайҳи Ғазза дар Гаага пайваст

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Ҷазира, дар идомаи пайгириҳои ҳуқуқӣ дар бораи ҷанги Ғазза, Белгия ба таври расмӣ ба парвандае пайваст, ки Африқои Ҷанубӣ алайҳи режими саҳюнистӣ дар Девони байналмилалии додгустарӣ (ICJ) ба иттиҳоми содир кардани наслкушӣ матраҳ кардааст.
Девони байналмилалии додгустарӣ дар баёнияе эълон кард, ки Белгия бо пешниҳоди "эъломияи мудохила" ба ин парванда мулҳақ шудааст.
Пеш аз ин низ кишварҳое монанди Бразилия, Колумбия, Ирландия, Мексика, Испания ва Туркия ба ин раванди ҳуқуқӣ дар Гаага пайваста буданд. Африқои Ҷанубӣ ин шикоятро дар декабри соли 2023 матраҳ кард ва истидлол намуд, ки ҷанги режими Исроил алайҳи Навори Ғазза, Нақзи Конвенсияи соли 1948-и Созмони Милали Муттаҳид дар бораи пешгирӣ ва муҷозоти ҷурми наслкушӣ аст.
Ҳарчанд содир шудани раъйи ниҳоӣ мумкин аст солҳо ба тӯл анҷомад, Девони байналмилалии додгустарӣ дар январи соли 2024 дастурҳои муваққатӣ содир кард, ки бар асоси он, режими саҳюнистӣ вазифадор шуд иқдомоте барои ҷилавгирӣ аз наслкушӣ анҷом диҳад ва иҷоза диҳад кумакҳои башардӯстона бидуни монеа ба Ғазза бирасанд. Ин дастурҳо аз назари ҳуқуқӣ илзомховар ҳастанд, аммо Девон созукори иҷроии мустақим барои иҷрои онҳо надорад.
Девони байналмилалии додгустарӣ ҳамчунин ҳузури режими саҳюнистиро дар сарзаминҳои ишғолии Фаластин ғайриқонунӣ ва сиёсатҳои ин режимро тавсеаталабона тавсиф кардааст. Ин дар ҳоле аст, ки режими саҳюнистӣ ба ҳамлаҳои худ дар Ғазза ва Канораи Бохтарӣ идома дода ва муттаҳидони ғарбӣ, аз ҷумла Амрико, ҳамчунон ҳимоятҳои низомӣ ва молии худро аз Тел-Авив идома медиҳанд.
