Намояндаи Ироқ: Бояд нерӯҳои хориҷиро аз кишвар берун кунем

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз «Ал-Маълума», Маҳдӣ Тақӣ, намояндаи Парлумони Ироқ таъкид кард, ки ин кишвар бояд ба тамоми шаклҳои ишғолгарӣ поён диҳад, зеро ҳокимияти миллӣ ҷуз бо поёни ҳузури хориҷиҳо дар Ироқ муҳаққақ нахоҳад шуд.
Вай илова кард: «Ишғолгарӣ бо ҳар унвон ва баҳонае ҳокимияти миллии Ироқро нақз карда ва хости мардуми ин кишварро зери по мегузорад.»
Ин намояндаи ироқӣ баён кард: «Дар марҳалаи оянда бояд шоҳиди иттихози як мавқеи миллии якпорча барои берун рондани унсурҳои хориҷӣ аз Ироқ бошем. Кишвари мо қудрати кофӣ барои идораи умури дохилӣ ва хориҷии худро ба дур аз мудохилаҳои дигар кишварҳо дорад.»
Your Comment