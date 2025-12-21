Гузоришгари вижаи Созмони Милал: Қоҳира ҳомии наслкушии фаластиниён аст

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз хабаргузории Қудс, Франческа Албаниз, гузоришгари вижаи Созмони Милали Муттаҳид, зимни интиқоди шадид аз тавофуқномаи газӣ байни Миср ва режими саҳюнистӣ гуфт, ки ин тавофуқнома нишондиҳандаи ҳимояти шигифтангези Қоҳира аз Телавив дар наслкушии фаластиниён аст.
Албаниз афзуд: «Миср метавонад ҳар чӣ мехоҳад бигӯяд, аммо хариди газ ба арзиши 35 миллиард доллар аз режими саҳюнистӣ нақзи қавонини байналмилалӣ аст». Вай таъкид кард, ки ин тавофуқнома нишонаи аҷибе аз ҳимоят аз режими саҳюнистӣ дар наслкушии фаластиниён мебошад.
Албаниз дар ҳисоби кории худ дар Х (Твиттер) аз кишварҳо хост, то касби манофеи иқтисодиро ба арзишҳои инсонӣ тарҷеҳ надиҳанд. Вай дар моҳи майи гузашта хостори тарҳи иттиҳомоте алайҳи мақомоти аршади Иттиҳодияи Аврупо, аз ҷумла Урсула фон дер Ляйен, ба далели ҳамдастӣ дар ҷиноятҳои ҷангии режими саҳюнистӣ шуда буд.
Тавофуқи газии Миср ва режими саҳюнистӣ, ки ба тозагӣ ба тасвиб расидааст, бузургтарин қарордод дар таърихи ин режим аст, ки арзиши он 35 миллиард доллар мебошад.
Your Comment