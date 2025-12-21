Суханони ҷангҷӯёнаи вазири саҳюнистӣ алайҳи Ғазза ва Лубнон

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Маъо, Бетселэил Смутрич, вазири дороии режими саҳюнистӣ бо матраҳ кардани суханони ҷангҷӯёна муддаӣ шуд, ки ин режим маҷбур хоҳад шуд ҳамлаҳои ҷадидеро алайҳи Ғазза ва Лубнон қабл аз баргузории интихобот дар заминҳои ишғолӣ анҷом диҳад.
Вай афзуд, ки оташбаси кунунӣ эҳтимолан барои муддати тӯлонӣ пойдор нахоҳад буд.
Ин дар ҳолест, ки режими саҳюнистӣ аз замони ба истилоҳ иҷрои оташбас дар Навори Ғазза ва Лубнон ба ҳеҷ кадом аз тааҳҳудоти худ пойбанд набуда ва ҳамлаҳояшро алайҳи ин минтақаҳо мутаваққиф накардааст.
Смутрич гуфт, ки ҳанӯз ҷадвали замони мушаххас ё сенарияҳое, ки ба ин ҳамлаҳо бианҷомад, мушаххас нашудааст, аммо авзои кунунӣ нопойдор аст.
Your Comment