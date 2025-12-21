Намояндаи Ироқ: Ҳашдуш-шаъбӣ зомини амнияти кишвар дар баробари таҳдидҳои террористӣ аст

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Маълума, Мухтор Ал-Туркмонӣ, намояндаи Парлумони Ироқ таъкид кард, ки неруҳои Ҳашдуш-шаъбӣ ба манзилаи зомини амнияти ин кишвар дар баробари таҳдидҳои террористӣ ҳастанд.
Вай афзуд: «Ин неруҳо тайи солҳои гузашта собит карданд, ки як неруи миллӣ ба шумор мераванд ва барои муҳофизат аз кишвар фидокорӣ мекунанд. Онҳо дар баробари хатарноктарин ҳамлаҳои террористӣ муваффақ амал кардаанд».
Ал-Туркмонӣ баён кард: «Муҳофизат аз ин неруҳо ва ҳимоят аз онҳо вазифаи миллӣ ба шумор меравад, чаро ки Ҳашдуш-шаъбӣ имрӯз рукни асосии системаи амниятии Ироқ маҳсуб мешавад ва аз ин кишвар дар баробари таҳдидҳои дохилӣ ва хориҷӣ муҳофизат мекунад. Талошҳо барои ҳадаф қарор додани чеҳраи ин неруҳо назди миллати Ироқ шикаст хоҳад хӯрд».
