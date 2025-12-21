Гуфтугӯи телефонии Арақчӣ бо вазири корҳои хориҷии Венесуэла

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА, Сайид Аббос Арақчӣ, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар тамоси телефонӣ бо Иван Хил Пинто, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Боливарии Венесуэла, дар мавриди равобити дуҷониба ва таҳаввулоти минтақаи Кариб гуфтугӯ ва табодули назар кард.
Вазири корҳои хориҷии кишварамон бо ишора ба равобити бисёр хуби Эрон ва Венесуэла дар арсаҳои мухталиф, бар азми раҳбарони ду миллат барои таҳким ва густариши муносибатҳо дар ростои манофеи ду кишвар таъкид кард.
Вазири корҳои хориҷӣ иқдомоти Амрико алайҳи амнияти дарёнавардӣ дар минтақаи Кариб ва таҳдид ба истифода аз зӯр алайҳи Венесуэларо нақзи фоҳиши усули бунёдини ҳуқуқи байналмилал ва Маншури Милали Муттаҳид донист. Вай зимни эълони ҳамбастагӣ ва ҳимоят аз мардум ва давлати мунтахаби Венесуэла, бар масъулияти ҷомеаи ҷаҳонӣ барои мухолифати қатъӣ бо ин иқдомоти ғайриқонунӣ ва якҷонибагароёна таъкид намуд.
Вазири корҳои хориҷии Венесуэла бо қадрдонӣ аз мавзеъгириҳои Эрон, бар азми давлат ва миллати Венесуэла барои дифоъ аз ҳокимияти миллӣ ва истиқлоли ин кишвар дар баробари фишорҳои Амрико таъкид кард.
