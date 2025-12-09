Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Русия Ал-Явм, Валерий Герасимов, раиси Ситоди кулли артиши Русия дар ҷараёни боздид аз яке аз меҳварҳои ҷангӣ таъкид кард: Маъмурияти аслии нерӯҳои марказӣ баъд аз озодсозии шаҳри Красноармейск нобуд кардани ташкилоти нерӯҳои укроинӣ аст, ки дар наздикии Димитров муҳосира шудаанд.
Вай изофа кард: Артиши Русия тақрибан дар тамоми меҳварҳо дар ҳоли ҳамла аст. Ин нерӯҳо дар шаҳри озодшудаи Красноармейск дар ҳоли тафтиши маҳаллаҳои маскунӣ ва кумак расонӣ ба мардум ҳастанд. 200 тан аз онҳо ба манотиқи амн мунтақил шудаанд.
Герасимов баён кард: Бахши ҷанубии шаҳри Димитров, ки 30 дарсад аз кулли сохтмонҳои ин шаҳрро дар бар гирифта, озод шудааст.
