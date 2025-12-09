  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Аврупо

Мақоми низомии Маскав: Нерӯҳои Русия дар тамоми меҳварҳо дар ҳоли ҳамла ҳастанд

9 Декабр 2025 - 14:22
News ID: 1759621
Source: ABNA
Мақоми низомии Маскав: Нерӯҳои Русия дар тамоми меҳварҳо дар ҳоли ҳамла ҳастанд

Раиси Ситоди кулли артиши Русия аз пешравии нерӯҳои ин кишвар дар меҳварҳои мухталифи ҷанг хабар дод.

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Русия Ал-Явм, Валерий Герасимов, раиси Ситоди кулли артиши Русия дар ҷараёни боздид аз яке аз меҳварҳои ҷангӣ таъкид кард: Маъмурияти аслии нерӯҳои марказӣ баъд аз озодсозии шаҳри Красноармейск нобуд кардани ташкилоти нерӯҳои укроинӣ аст, ки дар наздикии Димитров муҳосира шудаанд.

Вай изофа кард: Артиши Русия тақрибан дар тамоми меҳварҳо дар ҳоли ҳамла аст. Ин нерӯҳо дар шаҳри озодшудаи Красноармейск дар ҳоли тафтиши маҳаллаҳои маскунӣ ва кумак расонӣ ба мардум ҳастанд. 200 тан аз онҳо ба манотиқи амн мунтақил шудаанд.

Герасимов баён кард: Бахши ҷанубии шаҳри Димитров, ки 30 дарсад аз кулли сохтмонҳои ин шаҳрро дар бар гирифта, озод шудааст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha