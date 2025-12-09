Ҳушдори Русия ба Амрико дар бораи оғози ҷанг алайҳи Венесуэла

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз ТАСС, Мария Захарова, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Русия, дар вокуниш ба интишори нусхаи ҷадиди Санади амнияти миллии Амрико гуфт: Маскав умедвор аст, ки Вашингтон аз оғози як даргирии тамомъиёр бо Венесуэла худдорӣ кунад, зеро чунин иқдоме метавонад кулли нимкураи ғарбиро ба ошӯб бикашад.
Ин дипломат бо ибрози нигаронӣ дар бораи танишҳо байни Амрико ва Венесуэла, гуфт: Ин танишҳо бар асоси қасд тавассути Вашингтон ташдид мешаванд.
Ба гуфтаи Захарова, бархе аз мафоди нусхаи ҷадиди Санади амнияти миллии Амрико шабеҳ ба Усули замимаи Рузвелт (Roosevelt Corollary) аст.
Усули замимаи Рузвелт ба доктрини бисту шашумин раиси ҷумҳури Амрико дар бораи ҳаққи ин кишвар барои мудохила дар умури дохилии кишварҳои Амрикои Лотин ишора дорад.
Амрико дар моҳҳои ахир ва ба баҳонаи мубориза бо қочоқчиёни маводи мухаддир, ҳузури низомии худро дар дарёи Кариб ва дар марзи Венесуэла афзоиш додааст.
Вашингтон ба баҳонаи мубориза бо қочоқчиёни маводи мухаддир, дар ҳоли ҳадаф қарор додани киштиҳои убурӣ дар марзҳои Венесуэла аст. Кохи Сафед, ҳеҷ ҷузъиёте дар бораи ин иддао, ки афроди ҳадаф қароргирифта дар беш аз 20 ҳамла, дар Кариб ва уқёнуси Ороми шарқӣ, воқеан қочоқчӣ будаанд, ироа накардааст. Коршиносон мегӯянд ҳатто агар ҳадаф, қочоқчиён бошанд, чунин ҳамлаҳо, «эъдоми фароқазоӣ» маҳсуб мешавад.
