Номзади мавриди ҳимояти Трамп, пирӯзи эҳтимолии интихоботи Ҳондурас

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ройтерз, раванди эъломи натоиҷи интихоботи раёсатҷумҳурии 30 ноябри Ҳондурас, пас аз се рӯзи таваққуф, аз сар гирифта шуд ва охирин додаҳо нишон медиҳад Насрӣ Асфура, номзади ростгарои Ҳизби Миллӣ ва мавриди ҳимояти Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико, ҳамчунон бо фосилае андак пешгост.
Шӯрои миллии интихоботи Ҳондурас, зимни эъломи шумориши 97 дарсади ороъ, Асфураро бо 40 дарсади ороъ пешгои интихобот донист. Вай бо ҳудуди 42 ҳазору 100 раъй аз наздиктарин рақиби худ ҷудотар аст.
Салвадор Насралла, муҷрии телевизион ва номзади миёнарав, ки се бор собиқаи ҳузур дар рақобатҳои раёсатҷумҳуриро дорад, бо 39 дарсади ороъ дар ҷойгоҳи дувум қарор гирифтааст. Ин ду номзад тайи рӯзҳои гузашта борҳо ҷойгоҳи аввалро аз якдигар пас гирифта буданд, аммо асри душанбе, фосилаи ороъи Асфура андаке афзоиш ёфт.
Риксӣ Монкада, номзади Ҳизби ҳокими «Либре» (Озодӣ) ва вазири собиқ дар давлати чапгарои ин кишвар, бо 19 дарсади ороъ дар ҷойгоҳи севум қарор дорад.
Интихоботи Ҳондурас якмарҳилаӣ аст ва фарде, ки ороъи бештареро касб кунад раисҷумҳур хоҳад шуд.
Раванди шумориши ороъ аз рӯзи ҷумъа ва дар ҳоле ки танҳо 88 дарсади ороъ шумориш шуда буд, мутаваққиф шуд. Шӯрои миллии интихобот эълом кардааст, ки ҳудуди 16 дарсади додаҳои суратҷаласаҳои марокизи раъйгирӣ мутаноқиз аст ва бояд мавриди бозбинӣ қарор гирад.
Ин таҳаввулот дар шароите рух медиҳад, ки ҳамзамон, додситонии Ҳондурас барои Хуан Орландо Ҳернандес, раисҷумҳурии пешин, ки ба тозагӣ бо афви Трамп аз зиндони Амрико озод шуда, ҳукми боздошти байналмилалӣ содир кардааст; мавзӯъе, ки таниш дар фазои интихоботии ин кишварро ташдид кардааст.
